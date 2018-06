Torino, mercato: sul centrale Lucas Verissimo c'è anche la Lazio

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Lucas Verissimo è da giorni in cima all'elenco dei desiderata del mercato del Torino. Ma non piace solo ai granata. Da una parte l'addio di Nicolas Burdisso, dall'altra quello di De Vrij, stanno spingendo sia Toro sia Lazio verso il difensore centrale classe '95 in forza al Santos. L'agente per l'Italia di Verissimo, Maria Pereira, confermando le voci che riguardano il suo assistito, ha parlato dell'interesse del club biancoceleste. "E' pura forza fisica, ha 22 anni, è alto 1,89 metri, ed è il difensore centrale del Santos - le parole di Pereira rilasciate a Laziochannel.it -. Nonostante la giovane età - ha aggiunto l'agente - mostra esperienza e maturità, ed è pronto a giocare nel calcio europeo. Il suo valore è intorno ai 10 milioni di euro, ma chi lo compra fa un affare. Aspettiamo novità anche dalla Lazio, ma abbiamo avuto contatti anche con i dirigenti del Torino". Il ds del Toro Gianluca Petrachi risulta avanti nella trattativa per il centrale verdeoro: i granata posso chiudere con una cifra vicina agli 8 milioni di euro, mentre l'offerta della Lazio si attesta a 7 milioni più bonus. Proposte simili per esigenze analoghe: trovare un giocatore in grado di raccogliere una pesante eredità in difesa. La scelta è comune, quella di Verissimo. E il Torino al momento, sembra essere in vantaggio.