Torino, Mihajlovic: "Servono sei acquisti e spero che resti Belotti"

Lunga e interessante intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport da Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino che s'è soffermato a lungo sulle strategie della società per questa sessione di calciomercato: "Mi fido del lavoro del presidente Cairo e di Petrachi. In ogni caso non è un segreto che cerchiamo un altro centrale per aiutare nella crescita i nostri giovani. Un paio di innesti in mezzo al campo, un paio di esterni alti, oltre a un vice Belotti".

Proprio su Belotti, questo il pensiero di Mihajlovic: "Spero e così vuole anche Cairo, che a venderlo non pensa. Poi c’è una clausola rescissoria da 100 milioni. Se qualcuno la versa arriva un fiume di denaro, ma poi bisogna cambiare modo di giocare perché se pensi solo a sostituire Belotti, peggiori: è difficile trovare un altro che trascini i compagni e faccia 26 reti".