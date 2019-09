Torino-Milan 0-1 al 19'. Piatek su rigore porta avanti i rossoneri

Krzystof Piatek porta in vantaggio il Milan al 19' su calcio di rigore. Massima punizione assegnata per un fallo in area di De Silvestri su Leão. Dal dischetto il polacco calcia perfettamente, incrociando col destro e superando Sirigu alla sua destra. Secondo gol in campionato per l'attaccante, ancora una volta dagli undici metri.