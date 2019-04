Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Cutrone vs Belotti, Piatek out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino e Milan si giocano, stasera alle 20.30, le rispettive chance di conquistare un posto tra Champions ed Europa League. Match atteso quanto importante per le due formazioni, con i granata che in caso di successo aggancerebbero proprio i rossoneri in classifica a quota 56 punti.

Le scelte di Mazzarri. C'è Belotti come riferimento offensivo, in difesa spazio a Moretti mentre a ispirare il bomber granata c'è lo spagnolo Berenguer. Panchina per Ola Aina, Falque e Parigini.

Le scelte di Gattuso. Lascia Piatek inizialmente in panchina, il tecnico del Milan. Al posto del polacco c'è Cutrone, torna invece Paquetà. Ai fianchi dell'attaccante rossonero ci saranno Suso e Calhanoglu. Out dall'inizio anche Castillejo.

Queste le formazioni ufficiali del match:

TORINO (3-4-2-1) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meite, Berenguer; Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Singo, Parigini, Damascan, Falque, Millico. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Castillejo, Piatek. Allenatore: Gattuso.