Torino, Milinkovic-Savic in presito al Benevento per arrivare a Sandro

© foto di Federico Gaetano

Il Torino pensa alla strategia per arrivare a Sandro, centrocampista brasiliano che da gennaio ha vestito la maglia del Benevento. Il club campano può riscattare il giocatore dall'Antalyaspor e i granata vorrebbero che le cose andassero proprio in questo modo per poi versare nelle casse dei giallorossi gli stessi 2,3 milioni di euro per portare il giocatore all'ombra della Mole. Questo per evitare che i turchi possano chiedere di più, visto che il giocatore ha fatto molto bene nella sua prima parentesi in Serie A. In cambio la società di Cairo potrebbe cedere in prestito allo stesso Benevento il portiere Vanja Milinkovic-Savic, per convincere Vigorito ad andare avanti con l'operazione relativa a Sandro.