Torino, Millico blindato fino a lunedì. Poi possibile prestito in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino riflette su Vincenzo Millico. Come riporta Tuttosport, il giovane attaccante classe 2000 fino a lunedì sarà blindato. Poi, in caso di arrivo di uno tra Verdi e Kamano, ecco che per lui potrebbe aprirsi la porta del mercato. Su Millico ci sono Pisa, Chievo e Spezia, col prestito unica soluzione possibile perché i granata non vogliono certo perderne il controllo.