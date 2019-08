Torino, Millico: "Esordio europeo e primo gol, sono davvero felice"

Vincenzo Millico, giovane attaccante del Torino, a segno nella gara con il Debrecen, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Non posso che essere contento prima per l'esordio europeo e poi per il mio primo gol tra i professionisti. So che devo lavorare, i miei compagni più esperti una volta negli spogliatoi mi hanno ripreso per alcune cose che ho sbagliato e che ho capito l'errore. Dopo il gol avevo tanta gioia, un'emozione incredibile. Il gruppo è più che legato, siamo tutti grandi amici, essendo così uniti è più facile imparare le cose, per i giovani è importante. Cambia tutto rispetto alla Primavera, non c'è nulla di simile, bisogna essere bravi ad adattarsi per potersi migliorare giorno dopo giorno".