Torino, Millico in cerca di spazio con l'opzione Serie B: il Chievo pronto ad accoglierlo

Vincenzo Millico potrebbe lasciare il Torino a gennaio per andare a farsi le ossa in Serie B. Secondo Tuttosport il ds Vagnati ha deciso questa linea visto il poco spazio che sta ottenendo con Giampaolo e sono diverse le squadre interessate a cominciare dal Chievo Verona, con Pellissier che stravede per le sue qualità. Oltre ai clivensi però, anche Pisa e Cosenza si sono già mosse e alla fine sarà il calciatore insieme al suo agente a decidere quale squadra scegliere per concludere la stagione.