"È stata un'emozione incredibile". Definisce così il suo esordio assoluto in serie A Vincenzo Millico, oggi entrato per la prima volta sul terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino: "Posso essere solo contento, nelle ultime settimane ho fatto fatica a dormire immaginandomi questo momento. A un certo punto vedevo che la palla non usciva più e pensavo che dovessi posticipare il mio debutto, invece per fortuna è andata bene. Ora però incomincia il bello, devo mettermi a lavorare duro per sperare di giocare. Ci tengo a dedicare questo mio debutto alla mia famiglia e in particolar modo mia mamma: senza di loro non sarei neanche arrivato a questo punto. Detto ciò, voglio anche dedicarlo alla squadra che mi sta aiutando molto a crescere dentro e fuori dal campo".