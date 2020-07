Torino, Millico: "Nello spogliatoio ci eravamo detti di continuare così ma non ci siamo riusciti"

Vincenzo Millico commenta a Torino Channel il ko contro l'Inter: "Quando vinci a San Siro contro l'Inter e poi finisce così il rammarico non è solo quello che resta. Nello spogliatoio ci eravamo detti di continuare così ma purtroppo non ci siamo riusciti. Il mio obiettivo è quello di migliorare ogni partita che gioco, dimostrare al mister che so stare con questa maglia in questi palcoscenici".