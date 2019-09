© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Vincenzo Millico? Dopo essere stato vicino alla cessione in prestito al Pisa, il giovane talento del Torino è rimasto alla corte di Mazzarri. Il tecnico toscano lo stima, Cairo anche: per questo motivo non verranno prese in considerazioni le ipotesi estere, nelle nazioni dove il mercato è ancora aperto. Poi, a gennaio, Millico potrebbe anche partire in prestito, se nei prossimi mesi non dovesse trovare sufficiente spazio per crescere al meglio. Lo riporta Tuttosport.