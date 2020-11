Torino, Millico può partire in prestito a gennaio: l'idea stuzzica il classe 2000

Possibile prestito a gennaio per Vincenzo Millico. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'idea che il classe 2000 possa andare in prestito in serie B per farsi le ossa, stuzzica la fantasia del Torino e del giocatore, che per la prima volta sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di andare a giocare con continuità. Davanti ha 50 giorni per rimettersi in pari sul piano fisico: può farcela.