Torino, missione spagnola: Baquero e Kourouma i nomi nuovi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino, missione spagnola. Sono molti infatti i profili interessanti finiti sul taccuino del club granata durante un lungo week-end trascorso tra Barcellona e Madrid. Due in particolare sono stati cerchiati in rosso, verranno seguiti, monitorati, pur sapendo che non sarà facile strapparli ai rispettivi club di appartenenza.Il primo risponde al nome di Enric Pintor Baquero, attaccante esterno dell’Espanyol di 17 anni. L'altro è Moriba Kourouma, mezzala di grande corsa del Barcellona, che a 15 anni appena è già riuscito ad entrare in pianta stabile nella formazione Under 19 blaugrana come dimostrano le due presenze collezionate nell'edizione in corso della Youth League. A riportarlo è il Corriere di Torino.