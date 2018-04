Torino, Molinaro: "Europa distante ma non dobbiamo sbagliare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro la Lazio, il difensore del Torino Cristian Molinaro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per noi l’Europa League resta distante, ma oggi non dobbiamo sbagliare. Spesso ci è mancata attenzione per tutti i 90 minuti e oggi non deve succedere. Noi cercheremo di entrare con il giusto piglio in campo perché affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Lo dobbiamo ai nostri tifosi per dimostrare che possiamo giocarcela con i club che occupano le prime posizioni e che sulla carta sono più forti di noi. 3-4-1-2? Siamo partiti bene con il 4-3-3, ma questo modulo il mister lo conosce bene. Abbiamo avuto problemi all’inizio, ma ora lo abbiamo assorbito bene anche perché si adatta meglio ai giocatori che abbiamo in rosa".