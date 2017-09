Torino, Molinaro: "Una grande soddisfazione le 200 in A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Molinaro, terzino del Torino, è stato intervistato sui canali ufficiali del club granata. Il difensore, nel caso in cui dovesse giocare a Benevento, raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A: "Sicuramente è un bel traguardo per la carriera, sono felice di poterlo ottenere con la maglia del Toro. Per me è una grande soddisfazione. C'è grande competizione, per potere ambire a determinati traguardi più concorrenza c'è, meglio è. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo dare più del 100% in allenamento per mettere il mister in difficoltà nelle scelte".