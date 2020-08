Torino, morale basso? Cairo: "Meglio così, anno scorso era altissimo ed è finita come sappiamo"

"La nostra filosofia è quella di dare tempo a mister Giampaolo, così come abbiamo fatto in passato con Ventura e Mazzarri. Vogliamo dargli tempo, oltre che i giocatori". Parla così a Sky Sport Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione ufficiale del neo tecnico granata: "Il mercato? Sicuramente manca un play davanti alla difesa e una mezzala, se riusciamo magari anche un terzino".

Il morale è basso. "Meglio, l'anno scorso il morale era altissimo e poi sappiamo come sono andate le cose. L'importante è riconoscere gli errori".

Che persona è Giampaolo. "Lo abbiamo scelto perché crediamo in lui. Mi ha fatto una bella impressione, ama il calcio e il gioco. Parlando con lui, si capiscono molte cose, ha una passione incredibile che trasmette ai calciatori".

Biglia e Linetty? "Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. I nomi che circolano sono tanti. Devono piacere a Giampaolo più che a me, e devono essere utili al suo gioco. A volte, però, se non puoi prendere il primo della lista, devi andare sull'alternativa che magari si rivela ancora meglio della prima scelta. L'importante dunque è non fossilizzarsi troppo sui nomi".

Schick può essere un nome per l'attacco? "In avanti abbiamo Belotti, Zaza e Verdi. Inoltre rientra Iago Falque. Ma ripeto, non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre".