Torino, Moretti: "Ci sono ancora molti punti in palio, lottiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Torino Emiliano Moretti ha commentato la sconfitta contro l'Atalanta ai taccuini dei colleghi presenti in mixed zone: "Sapevamo che oggi ci attendeva una sfida difficile. Siamo stati molto bravi a reagire immediatamente al primo svantaggio trovando dopo pochi minuti il gol del pareggio. Poi ci è mancata un po' di gamba per arrivare nuovamente al pari dopo la seconda rete. C'è delusione perchè volevamo vincere. Restano in palio ancora molti punti e dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo. L'Atalanta ci ha messo sotto pressione, ma non hanno avuto tante occasioni da gol. Però sono una squadra forte e Gomez è un grande giocatore. Bonifazi ed Edera? Non tocca a me dare giudizi sui compagni, ma sicuramente sono due calciatori dal grande potenziale e il loro futuro è luminoso. Ora dobbiamo smaltire subito la delusione per da martedì ci concentreremo per preparare al meglio la sfida contro la Lazio, che sarà altrettanto difficile. Occorre vivere le cose con equilibrio senza passare sempre dall'esaltazione alla depressione. Ora proviamo a fare più punti possibili di qui a fine campionato e poi vedremo dove siamo arrivati. Complimenti all'Atalanta che ha giocato bene, ma anche noi abbiamo provato a giocarla come l'avevamo preparata. Però il risultato non ci premia e ci lascia con grande delusione addosso. La mia stagione? Quando mi presento ai nastri di partenza l’obiettivo è quello di rendermi utile, il che può significare giocare dieci, venti o trenta partite. Per parlare di futuro è ancora troppo presto, aspettiamo fine stagione".