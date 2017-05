Torino, Moretti: "Gara con la Juventus regala stimoli eccezionali"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del Torino Emiliano Moretti ha parlato in sala stampa in vista del derby con la Juve: "E' una gara che dà degli stimoli eccezionali, è ovvio che vada preparata in un certo modo anche se viene tutto naturale visto l'avversario. A prescindere da chi giocherà, conta solo allenarsi al 100% per far sì che il mister abbia dei dubbi. Lui poi sceglierà al meglio in base alla partita".