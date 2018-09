Torino, Moretti: "Inizio ok, ma avremmo potuto fare qualcosa in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della conferenza stampa "Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa", il difensore del Torino Emiliano Moretti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala inerenti temi strettamente calcistici. Queste alcune battute riportate dal sito granata: "Faccio un grande in bocca al lupo ai compagni che sono in Nazionale e a quelli che ci andranno in futuro. Siamo un gruppo di ragazzi che ha una grande voglia di fare e crede nel lavoro giornaliero. A me la parola titolare piace poco: credo davvero che in un gruppo non si possa parlare di titolari e non. Io vivo il mio lavoro cercando di dare il massimo in tutti i momenti della giornata, poi il fatto di giocare o meno è una scelta che spetta all'allenatore. L'obiettivo di tutti noi è quello di mettere in difficoltà il mister nelle scelte: c'è una sana competizione e si è instaurato un ottimo rapporto tra tutti noi.

Caratterialmente non sono il tipo di persona che fa proclami: mi piace vedere le cose in modo equilibrato. Questa squadra ha sposato in pieno il modo di lavorare dell'allenatore e diamo il massimo per migliorare e correggere gli aspetti tecnico-tattici che funzionano meno bene. Per il resto non bisogna fare calcoli o porsi obiettivi precisi. Il bilancio di queste prime giornate è positivo, ma sicuramente avremmo potuto fare qualcosa in più pur avendo affrontato squadre di livello. Aiutare i giovani in squadra? Cerco di mettermi a disposizione dei ragazzi che arrivano a giocare in un campionato difficile come quello italiano. Ma come me ci sono tanti miei compagni che fanno lo stesso. Questa è una squadra vera. Spesso si usa la parola "gruppo" con diversi significati: per me essere gruppo significa essere fratello di chi indossa la mia stessa maglia. Sirigu? Sono molto felice di essere un suo compagno perché lavora come un matto e questo è di esempio per i giovani, ma anche per noi più anziani".