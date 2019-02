Torino, Moretti: "Non abbiamo creato i presupposti per segnare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore granata Emiliano Moretti ha commentato così il pareggio a reti bianche di Ferrara: "Siamo venuti qui per provare a fare un certo tipo di partita, ma non siamo riusciti a creare i presupposti per segnare. Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto fisica. Abbiamo lavorato molto bene in fase difensiva dando ancora di più nel momento in cui siamo rimasti in inferiorità numerica. E nel finale abbiamo anche provato a vincerla. Il segreto di questa difesa è che la fase difensiva è totale, di squadra. Quando tutta la squadra si sacrifica e aiuta la retroguardia, allora diventa tutto più semplice.

Ora ci attende l'Udinese, una squadra che non ti lascia giocare bene. Noi però saremo in casa, davanti ai nostri tifosi, e faremo di tutto per prendere i tre punti, come avremmo voluto fare oggi.

Non possiamo essere felici perchè siamo venuti qui a Ferrara per vincere. Però c'è da valutare come si è messa la partita: nonostante l'inferiorità numerica abbiamo tenuto il campo nello stesso modo.

Siamo già concentrati sulla prossima sfida: noi vogliamo provarci fino in fondo, poi vedremo dove arriveremo. Questa squadra è inattaccabile dal punto di vista della voglia e della capacità di lottare."