Torino, Moretti non lascia: pronto il rinnovo di contratto

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Emiliano Moretti, difensore del Torino. Che a trentasette anni non appende le scarpette al chiodo ma è pronto per andare avanti, per mettersi ancora in discussione. Lo ha fatto capire ieri al Salone del Libro, con tutto l'ambiente granata che lo stima fortemente e che è pronto ad andare avanti con lui discutendo del rinnovo di contratto.