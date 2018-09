Torino, Moretti: "Presto anche De Silvestri raggiungerà la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della conferenza stampa "Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa", il difensore del Torino Emiliano Moretti ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Zaza, Belotti e Sirigu in Nazionale? Sono tre ragazzi che meritano di essere lì, ma verranno presto raggiunti da altri miei compagni di squadra, come ad esempio De Silvestri. Si meriterà la convocazione e metterà sicuramente in difficoltà il commissario tecnico. Qualche giovane italiano che mi ha impressionato? In Italia ce ne sono diversi, io faccio il difensore e ne vedo tanti che corrono forte. Da quel punto di vista l'Italia non ha un problema di qualità, ma piuttosto dal punto di vista del minutaggio. Obiettivo del Torino? Quest'anno siamo partiti senza fare proclami, vedremo durante la stagione. Attraverso il lavoro giornaliero si potranno raggiungere certi traguardi".