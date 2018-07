Torino, Moretti: "Questa la mia ultima maglia, felice del rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresco di rinnovo annuale, Emiliano Moretti riparte col Torino e ne parla in conferenza stampa: "Devo ringraziare tutti quelli che hanno permesso e che mi permettono di avere questa ulteriore opportunità di poter vestire questa maglia ancora per un altro anno. Io un paio d'anni fa avevo detto che sarebbe stata la mia ultima maglia, il fatto di poterla indossare di nuovo mi consente di continuare a fare ancora questo pensiero e quindi sono veramente felice. Ci tengo a ringraziare chi lo ha permesso, dal presidente al direttore sportivo al mister a tutte le persone che lavorano in società, senza dimenticare i compagni di squadra. Più si va avanti più si percepisce il fatto che siamo dei calciatori ma poi sappiamo perfettamente che tutti i nostri risultati personali sono subordinati al risultato della squadra e al lavoro che tutti mettono a disposizione. Personalmente, la felicità più grande è quella che in questo caso i numeri andranno a confermare quelle che sono le sensazioni che ho io dentro. Con questa annata il Torino sarà la squadra con cui avrò giocato per più anni e questo conferma anche il fatto che è la squadra che mi dato sensazioni più belle".