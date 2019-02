Torino, Moretti vuole l'Europa prima di decidere il proprio futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'arrivo del momento delicato, il suo nome è tornato stabilmente a comparire nell’undici titolare del Torino. A quasi 38 anni, Emiliano Moretti è ora tornato in cattedra. Lo aspetta, probabilmente, l’ultima lezione, quella con la quale potrebbe anche chiudere un’avventura lunga, dura ma bellissima: mettere la sua esperienza al servizio di un collettivo per ricolorare l’Europa di granata. E poi pensare al futuro che è una pagina bianca ancora da scrivere. Prima o poi il momento della decisione arriverà, avendo un contratto con la scadenza fissata a giugno. Non è escluso che questi possano essere gli ultimi mesi da calciatore, ma potrebbe non essere un addio perché al Toro l’idea di offrirgli un incarico per il «post» c’è. Prima ci sarà un’Europa da prendere - sottolinea La Gazzetta dello Sport - poi chiudere sarà meno doloroso.