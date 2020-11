Torino, Murru: "Con un po' di fortuna potevamo vincere, oggi non ci è girata bene"

vedi letture

Il difensore del Torino Nicola Murru ha commentato così ai microfoni di Torino Channel lo 0-0 di oggi contro il Crotone: “Con un po’ di fortuna potevamo vincere oggi. Non ci è girata bene su quel palo che comunque è una delle poche occasioni che abbiamo avuto. In fase difensiva non abbiamo subito niente, loro comunque sono una squadra che si difendeva bassa e ripartiva, sapeva cosa fare quando aveva il pallone. E’ uno 0-0 che ci sta. Forse paghiamo le tante partite ravvicinate, siamo stati poco lucidi. Potevamo gestire meglio la palla, potevamo creare di più. Ormai è andata e si pensa alla prossima che è importante. Questa è l’ultima partita di un ciclo di sei partite ed è ovvio che a livello sia mentale che fisico si paga. Adesso c’è la pausa per le Nazionali, ma per chi resta c’è molto lavoro da fare per migliorare e arrivare alla prossima gara in una condizione ottimale. Sono contento per i miei compagni che vanno in nazionale”.