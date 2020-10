Torino, Murru: "Il Filadelfia fa capire il peso della maglia granata"

vedi letture

L'ultimo ad essere presentato in casa Toro è Nicola Murru. “Si è inserito nella maniera migliore, sembra che sia qui da più tempo - ha detto dell'ex Sampdoria il ds granata Davide Vagnati - conosceva il mister, è parte integrante della squadra. Ha fatto molto bene alla Sampdoria, ci darà una grande mano in un campionato lungo e difficile: ha l’esperienza giusta per darci un contributo importante”. Il giocatore, poi, ha risposto alle domande dei giornalisti attraverso Torino Channel.

Murru, è l’apice della tua carriera?

C’è una grande storia e sono contento di essere qui, ma sono ancora giovane: ho 25 anni, vedremo più in là se sarà il punto alto.

Come giudichi il tuo inserimento?

Ringrazio i compagni, mi sento parte integrante come se fossi qui da molto tempo.

Qual è il tuo rapporto con Giampaolo?

E’ buono, ho lavorato con lui alla Samp e grazie a lui sono cresciuto. L’ambiente deve aver fiducia nel mister, con il tempo possiamo raggiungere grandi risultati.

Ti ha convinto il mister a venire qui?

Beh, è stata una spinta in più: è da un po’ che il Toro mi segue, sono contento di aver preso questa scelta.

Come vivi la concorrenza con Rodriguez?

Sono sereno, lui è un grande giocatore e ha esperienza. Ma io darò il massimo in ogni allenamento e il mister farà le sue scelte.

Cosa hai provato al primo giorno di Filadelfia?

E’ stata una grande emozione: non tanto per il campo, ma perché in quello stadio ci ha giocato il Grande Torino. Ti fa sentire il peso della maglia che indossi.

A che punto è il Toro?

Siamo un gruppo forte, ma ci vuole tempo per capire come gioca il tempo. Si può ottenere attraverso il lavoro quotidiano, sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni.

Dove potete arrivare?

Ora non lo so dire, pensiamo al Lecce: la coppa non è da sottovalutare, puntiamo ad ottenere il risultato migliore possibile