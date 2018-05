Torino, N'Koulou consiglia l'amico Sarr. E per l'attacco piace Zaza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Tuttosport, il Torino guarda già alla prossima stagione e ha individuato due obiettivi. Il primo è Bouna Sarr, jolly dell'Olympique Marsiglia consigliato direttamente dal difensore Nicolas N'Koulou, di cui è grande amico. Ventisei anni, il suo valore oscilla tra gli 8 e i 10 milioni. Per l'attacco, invece, tutto dipenderà dalla cessione di Niang o Belotti: Petrachi è già pronto a formulare un'offerta per Simone Zaza del Valencia.