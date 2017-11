Torino, N'Koulou sarà riscattato: pronto contratto fino al 2021

© foto di Federico De Luca

Nicolas N'Koulou riscattato dal Torino: Tuttosport non ha dubbi, il difensore centrale ha convinto tutti e rimarrà in granata. Riscatto a fine stagione, quando peserà meno sul bilancio del club piemontese. Semaforo verde già acceso, operazione da 3,5 milioni di euro come da accordi con l'Olympique Marsiglia, contratto già pronto, almeno fino al 2021. E plusvalenza già scritta per il futuro: il centrale vale già 10-12 milioni di euro.