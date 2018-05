Torino, N'Koulou: "Voglio restare molti anni. Obiettivo Europa in granata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di un evento dello sponsor tecnico del Torino, il difensore granata Nicolas N'Koulou ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono contento della stagione che ho disputato. Non faccio confronti col passato, sono contento di essere qui. Sono in un grande club e spero che la prossima stagione possa andare meglio di questa. Il mio obiettivo personale è centrare l'Europa col Torino. Ci proveremo il prossimo campionato. Se resto? Sì, sono fiero di vestire questa maglia. E non intendo solo il prossimo anno, ma i prossimi anni. Spero di giocare tante stagioni qui, ho un contratto di più anni".