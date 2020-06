Torino, Nainggolan è un sogno ma con Izzo all'Inter potrebbe anche diventare realtà

vedi letture

In attesa di concludere la stagione, il Torino dà uno sguardo anche al mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il presidente Urbano Cairo sognerebbe il grande colpo Radja Nainggolan. La trattativa però appare complicata ma chissà che qualche pedina di scambio non possa convincere il club nerazzurro. Al tecnico Antonio Conte infatti piace molto Armando Izzo, così come Nicolas Nkoulou, e chissà che non possa in futuro sbloccarsi la situazione affinché Nainggolan diventi da sogno di mercato a opportunità.