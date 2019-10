Torino-Napoli, 0-0 all'intervallo: poche emozioni, squadre bloccate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo quarto d'ora di studio per Torino e Napoli nella penultima gara della settima giornata di Serie A. Squadra di Ancelotti in campo senza un punto di riferimento in attacco: Mertens punta centrale con Insigne a sinistra e Lozano a destra, mentre Walter Mazzarri si è affidato all'ex di turno Simone Verdi al fianco di Andrea Belotti. La prima occasione è stata per i partenopei ma Lyanco è stato bravissimo a chiudere su Insigne che dopo essersi fatto metà campo palla al piede non è stato lucido al momento del tiro. Dall'altra parte proprio Verdi ha invece sfiorato la rete su assist di Rincon, bravo a rubare palla a centrocampo sfruttando uno scivolone di Zielinski.

OCCASIONI PER FABIAN E MERTENS - Al 24' ottima opportunità per il Napoli: cross di Insigne per Fabian Ruiz ma lo spagnolo non è arrivato per un soffio sul pallone. Sospiro di sollievo per il Torino che ha poi rischiato grosso quattro minuti più tardi con Mertens che ha cercato il gol capolavoro con un mezzo pallonetto dalla destra sul secondo palo che è però uscito di poco. Meglio i partenopei a metà primo tempo. Al 33' prima sostituzione della partita: fuori Hysaj che nel tentativo di colpire il pallone di testa è stato sbilanciato da Ansaldi ed è caduto con tutto il peso del corpo sul collo.

FINALE SENZA SUSSULTI - Ultimi minuti del primo tempo senza grandi occasioni né dall'una né dall'altra parte, eccezion fatta per un tiro di Ansaldi allo scadere respinto ottimamente da Meret. L'arbitro Doveri che ha ammonito Lukic, Lozano e Luperto. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara ha mandato le due squadre negli spogliatoi chiudendo una prima frazione di gioco non certo indimenticabile.