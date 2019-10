Torino-Napoli, i voti ai tecnici: Ancelotti non sorride. Mazzarri ci prova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

0-0 con poche emozioni tra Torino e Napoli con Walter Mazzarri e Carlo Ancelotti che hanno provato a cambiare a gara in corso senza però avere al 100% i risultati sperati. Un punto che non può certo far sorridere il tecnico partenopeo che non sfrutterà l'eventuale ko di una tra Inter e Juventus.

WALTER MAZZARRI 6 - Fa la partita che doveva, riuscendo a limitare al massimo le sortite offensive del Napoli. Manda in campo Lukic dal 1' per la prima volta dopo il suo infortunio facendo una scelta coraggiosa, per il resto non cambia troppo le carte in tavola. Nel finale prova a inserire forze fresche per provare a creare qualcosa in più ma le cose non cambiano. Forse tardivo l'avvicendamento tra Verdi e Iago Falque, arrivato all'88'.

CARLO ANCELOTTI 5 - Torna al 4-3-3 ma non risolve il problema del gol. L'attacco senza centravanti non ha funzionato e neanche quanto è tornato al 4-4-2 la sua squadra ha cambiato passo. Difficile che rinunci a Callejon dal primo minuto, oggi l'ha fatto ma le cose non sono andate come sperava. Si gioca un cambio per l'infortunio di Hysaj ma con gli altri due non riesce a cambiare faccia alla sua formazione.