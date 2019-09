Torino, nei prossimi mesi i rinnovi di Rincon, Djidji e Ansaldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino si continua a lavorare sui rinnovi. Come riportato da Tuttosport, oltre a Lorenzo De Silvestri e Vittorio Parigini, nei prossimi mesi i granata potrebbero lavorare ad altri tre prolungamenti. Si tratta di Tomas Rincon, Koffi Djidji e Cristian Ansaldi, tutti e tre in scadenza nel giugno 2021.