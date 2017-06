Torino, nelle prossime ore possibile incontro con il Man. Utd: sul tavolo Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il Milan su Andrea Belotti. Non è infatti un mistero l'apprezzamento da parte del Manchester United, che per sostituire Zlatan Ibrahimovic sta pensando proprio all'attaccante della Nazionale italiana.

Nel frattempo, come riportato da TuttoSport, nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un vertice di mercato tra i granata e i Red Devils per discutere di questa possibile trattativa di mercato.