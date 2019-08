Torino, nessun pentimento per Nkoulou. Cairo chiede 30 mln alla Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nessun pentimento, almeno per ora. Così, Nicolas Nkoulou non è stato convocato per la trasferta di Europa League contro il Wolverhampton e andrà in tribuna fino a quando non chiederà scusa pubblicamente ai compagni, all'allenatore e alla società. Il centrale camerunese si era rifiutato di scendere in campo contro il Sassuolo dopo la disastrosa prestazione nella sfida di andata contro gli inglesi, a causa dei troppi pensieri derivanti dalle lusinghe della Roma e di Petrachi.

Richiesta altissima - A Torino, spiega Tuttosport, si augurano che lo strappo si possa ricucire, ma al tempo stesso hanno aperto a una cessione solo a determinate cifre. Trenta milioni per la precisione, che potrebbero scoraggiare i giallorossi. Restano vive le piste estere, mentre sullo sfondo c'è anche il Milan.