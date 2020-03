Torino, nessuna data fissata: si naviga a vista

La polemica riguardante la ripresa degli allenamenti non ha ancora chiarito la posizione del Torino. Il club granata, infatti, avrebbe messo in preventivo la ripresa dei lavori già nella settimana in corso, ma dopo i decreti governativi non sono ancora state prese decisioni ufficiali nè tantomeno fissate nuove date. A differenza di altre squadre di serie A, Lazio in testa, che dovrebbero tornare al lavoro lunedì prossimo, per i granata non è ancora stato definito nessun programma di lavoro. Insomma si naviga a vista in attesa di buone notizie che vadano a sommarsi a quelle relative alla negatività di tutti i giocatori granata svelate da Djidji nei giorni addietro. La speranza, condivisa con l’intero panorama nazionale, è quella di poter tornare a pensare soltanto al campo il prima possibile.