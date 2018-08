Torino, Niang e Ljajic fuori dal progetto: possono partire entrambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole piazzare due esuberi all'estero, visto che per loro c'è poco spazio alla corte di Walter Mazzarri. Si tratta di Mbaye Niang e Adem Ljajic, entrambi considerati ai margini del progetto. Il primo è stato offerto un po' ovunque, lui vorrebbe tornare in Francia e Cairo ha detto di no a prestiti senza obbligo di riscatto. La sensazione al momento è che non partirà perché nessuno soddisferà le richieste del patron. Il secondo, serbo, è nel mirino dello Schalke 04.