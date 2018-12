Torino, Niang può rientrare: l'ex Milan non ha convinto il Rennes

© foto di Imago/Image Sport

M'Baye Niang potrebbe tornare al Torino. Dopo un'annata difficile con la maglia granata, il senegalese non sta facendo bene anche nel campionato francese e sembra non aver convinto il Rennes a riscattarlo (servirebbero 15 milioni di euro). A fine stagione, dunque, l'attaccante classe '94 potrebbe rientrare in Piemonte. Lo scrive il portale Sportmediaset.it.