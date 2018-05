Torino, Niang su Twitter: "Mino Raiola non è il mio agente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Separazione tra Mino Raiola e M'Baye Niang. Il calciatore del Torino ha voluto chiarire sul proprio profilo Twitter di non avere rapporti professionali col noto agente. Di seguito il suo cinguettio riguardo la propria rappresentanza: "Non è mia abitudine esprimermi su queste cose, ma solo per essere chiari, non sono rappresentato da Mino Raiola ma dalla mia famiglia".