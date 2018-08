Torino, Niang verso il Rennes: prestito con diritto di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino ha diversi esuberi ancora in rosa e, specie in attacco, qualcuno potrebbe partire. Da La Gazzetta dello Sport arrivano conferme a quanto anticipato da Tuttomercatoweb.com: M'Baye Niang potrebbe finire al Rennes. Sono ore caldissime, tant'è che in Francia danno il trasferimento ad un passo con la formula del prestito con diritto di riscatto.