© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato in uscita del Torino è molto attivo e il nome in cima alla lista è quello di M'Baye Niang. Dalla Spagna continuano a farsi avanti sia il Betis che il Siviglia ma il giocatore vorrebbe tornare in Francia, anche per motivi personali. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino sulle tracce del giocatore ci sono Monaco, Nantes e Marsiglia.