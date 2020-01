© foto di Giacomo Morini

Il Torino difficilmente farà un acquisto in questo mercato di gennaio. La mancata partenza di Simone Zaza blocca anche gli arrivi: impraticabile la pista che porta a Okaka, Cerri va in direzione SPAL, riporta Tuttosport. Così la concentrazione è su un centrocampista: Milan Badelj, regista della Fiorentina, oppure Seko Fofana, per cui l'Udinese chiede almeno 12 milioni.