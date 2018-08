Torino, niente Francia per Niang: il Leganes pronto alla stretta finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

M'Baye Niang attende con ansia in questi ultimi giorni di calciomercato internazionale per capire quale sarà il suo futuro. La volontà era quella di tornare in Francia ed avvicinarsi alla famiglia, ma dalla Ligue 1 non è arrivata nessuna proposta concreta. Il Nizza si è defilato e il Bordeaux col Marsiglia sarebbero pronti a prenderlo solo in prestito. In Spagna piace a Siviglia e Betis, ma la vera trattativa è con il Leganes. Se sarà disposto a partire in prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze (ancora da accordare) allora l'affare decollerà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.