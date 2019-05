Torino, Nkoulou: "Abbiamo costruito una casa, manca solo il tetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolas Nkoulou è stato sicuramente uno dei punti di forza del Torino di Walter Mazzarri, che vuole conquistare la qualificazione alle prossime coppe europee. Intervistato da Il Corriere di Torino, il difensore camerunese ha dichiarato: "È stata un'ottima annata, cosa manca? Il tetto. Abbiamo costruito una casa, è fondamentale per una famiglia. Ci manca solo il tetto, costruiamolo, abbiamo due partite per farlo. È da una stagione che lavoriamo sodo, vogliamo finire la casa in tempo. È l’immagine che ho in testa, ne ho parlato anche con qualche compagno".