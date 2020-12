Torino, Nkoulou al 45': "Il mio gol importante per la squadra, stiamo facendo bene"

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo nel derby con la Juventus: "Il gol è stato importante, non solo per me, ma per la squadra. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Dobbiamo essere precisi davanti, poi vedremo come migliorare".