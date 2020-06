Torino, Nkoulou: "Il risultato sicuramente ci fa male. Dobbiamo lottare fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel, l'autore del gol dell'iniziale 1-0 per il Torino Nicolas Nkoulou ha commentato così l'1-1 finale conteo il Parma: "Le cose sono iniziate nel modo migliore e siamo passati in vantaggio, ma abbiamo subito una rete inaspettata e ci ha fatto certamente male. In settimana lavoriamo bene, siamo rientrati con il piglio giusto e ci dispiace non aver conquistato tre punti meritati, ma pensiamo alla prossima partita, dovremo allenarci ancora più duramente. Non abbiamo vinto, ma nemmeno perso, dovremo lottare partita dopo partita da qui alla fine".