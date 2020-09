Torino, Nkoulou ora è diventato incedibile: Vagnati tratta il rinnovo di contratto

Da separato in casa a punto fermo con rinnovo in vista. Nicolas Nkoulou è diventato fondamentale per il Torino che ora ha tutto l'interesse e anche un po' di fretta, di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021. Il Leicester lo ha chiesto in cambio di Praet, ma per Vagnati e Cairo, oltre che per Giampaolo è assolutamente incedibile. A riportarlo è Tuttosport.