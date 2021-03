Torino, Nkoulou prepara rientro e addio: Milan, Roma e Fiorentina sulle sue tracce

Nikolas Nkoulou è pronto per tornare a disposizione di Nicola dopo il periodo complicato passato per colpa del Covid-19. Il difensore ha fatto un patto con l'allenatore: dare tutto per la salvezza e, solo dopo, occuparsi del futuro. Il centrale la prossima stagione non vestirà più la maglia granata perché si libererà a costo zero senza aver rinnovato il contratto con il club di Cairo. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina, Milan e Roma, oltre a diversi club all'estero che lo corteggiano ormai da diverse settimane. A riportarlo è Tuttosport.