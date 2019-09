Torino, Nkoulou sarà escluso anche domani. "Colpa" del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà ancora Lyanco a giocare al centro della difesa granata domani, nella sfida contro il Milan e non Nicolas Nkoulou, reintegrato e pronto a tornare in campo ma non contro i rossoneri. Secondo quanto scrive Tuttosport , sarebbe stato proprio il club rossonero (e non la Roma) ad aver approcciato il difensore francese in estate. Dunque l'ipotetica cessione che avrebbe chiesto il giocatore, sarebbe dipesa dalle avance del club meneghino.