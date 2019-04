TMW - Roma, domani incontro per Conte. Quotazioni in rialzo

Non è un mistero che tra le idee per la panchina della Roma nella prossima stagione ci sia Antonio Conte. In queste ore le sue quotazioni sembrerebbero essersi decisamente rialzate, dato che Massimiliano Allegri mercoledì incontrerà il presidente juventino Agnelli, e dovrebbe essere...